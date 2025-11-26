На Камчатке двое мужчин предстанут перед судом за ловлю краснокнижных птиц

Ущерб от их преступных действий превысил 5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Уроженцы Республики Алтай и Чукотки предстанут перед судом на Камчатке за ловлю двух кречетов, которые относятся к особо ценным видам диких птиц отряда соколообразных. Ущерб от их преступных действий превысил 5 млн рублей, сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.

По версии следствия, пойманные птицы содержались мужчинами на территории Олюторского района Камчатского края, откуда были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. После осмотра орнитологом птиц выпустили в естественную среду обитания. Фигуранты дела намеревались вывезти кречетов с территории Камчатского края для последующей реализации. Ущерб Российской Федерации от преступных действий организованной группы оценивается в размере свыше 5 млн рублей.

"Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщили в ведомстве.