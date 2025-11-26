В Гонконге число погибших из-за пожара выросло до 44

Еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба города

© AP Photo/ Chan Long Hei

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пожарная служба города.

По ее информации, число пострадавших возросло до 100.

Полиция Гонконга задержала трех человек по делу о пожаре в жилом комплексе в районе Тай По. Это два руководителя компании, которая проводила ремонт зданий, и инженер-консультант. Представитель полиции на пресс-конференции сообщил, что в зданиях были установлены защитные сетки, пленка и пенополистирол для герметизации окон, которые не соответствовали пожарным нормам.

Пожар вспыхнул в комплексе высотных зданий "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживают порядка 4 тыс. человек.

Как ранее сообщила ТАСС глава пресс-службы Генконсульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская, данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Российские дипломаты следят за развитием ситуации.

Пожару присвоен самый высокий - пятый - уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли 4 человека и пострадали 55.