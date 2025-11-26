Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4 км

Его шлейф протянулся на 60 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км, его шлейф протянулся на 60 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 60 км на восток от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный на Камчатке началось 24 ноября, через сутки ученые сообщили о его завершении. За это время исполин несколько раз выбросил пепел, в поселке Усть-Камчатск зафиксирован пеплопад.