В Пензенской области из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Никто не пострадал

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Осколки БПЛА повредили кровлю нежилого дома в Пензенской области, кроме того, взрывной волной были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет", - написал он. Взрывной волной были выбиты стекла в жилом многоквартирном доме, добавил Мельниченко.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.