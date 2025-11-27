У семьи бывшего сотрудника управления "К" МВД Сатюкова нашли более 70 счетов

На его жену было оформлено 6 из них, на брата - 36, остальные 29 - на отца и мать

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов были открыты на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

В них указано, что денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владел Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Они были оформлены на родственников Сатюкова. На его жену было открыто 6 счетов, на брата - 36, остальные 29 - на отца и мать. В их числе и брокерские счета в разной валюте.

Уголовное дело против бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления "К" Сатюкова возбудили в августе 2023 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взятки составляет 5 млрд рублей. Вторым обвиняемым по этому делу проходит коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба фигуранта заочно арестованы, они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск.