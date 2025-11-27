На Камчатке пепловое облако вулкана Безымянный сместилось на 1 тыс. км

Извержение вулкана продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Пепловое облако после выбросов на вулкане Безымянный на Камчатке находится в 1040 км от исполина, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Пароксизмальное взрывное извержение вулкана Безымянный завершилось, но облако пепла двумя полосами длиной 660 км и 480 км и шириной до 50 км в верхней части продолжает перемещаться с северо-запада на восток от вулкана. Утром 27 ноября край пеплового облака находился в 1040 км от вулкана", - рассказали в учреждении.

Уточняется, что извержение вулкана продолжается. Утром 27 ноября исполин выбросил пепел на высоту до 4 км.

Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный на Камчатке началось 24 ноября, через сутки ученые сообщили о его завершении. За это время исполин несколько раз выбросил пепел, в поселке Усть-Камчатск зафиксирован пеплопад.