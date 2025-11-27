Организатор покушения на Соловьева устраивал встречи под домашним арестом

Меру пресечения Андрею Пронскому назначили после участия в массовой драке в московском районе Дегунино

Редакция сайта ТАСС

Андрей Пронский © Басманный суд/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Соучастники покушения на журналиста Владимира Соловьева собирались в квартире организатора преступления Андрея Пронского, который в этот момент находился под домашним арестом по другому преступлению. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Как сказано в показаниях одного из обвиняемых Владимира Белякова, соучастники подготовки нападения на Соловьева собирались в квартире Пронского, который находился под домашним арестом и по этой причине не мог проводить собрания в другом месте", - сказано в материалах дела.

В ходе допроса на стадии следствия Беляков признал вину и написал явку с повинной, однако в суде отказался от признательных показаний и заявил, что они были получены следователями с помощью угроз и давления.

Пронский в 2011 году был признан виновным в убийстве, однако освобожден от уголовной ответственности, так как его признали невменяемым, он прошел принудительное лечение. А в 2021 году он участвовал в массовой драке в столичном районе Дегунино, после этого был задержан и помещен под домашний арест по решению суда.

Согласно материалам дела, в 2021 году Пронский создал неонацистскую группировку National Socialism/White Power (NS/WP), признанную террористической и запрещенной в РФ. Беляков состоял в данной группировке. Он, так же как и Пронский, был ранее судим за насильственные преступления.

Подробности дела

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева.

На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

Помимо этого участники группировки Пронского совершили ряд других преступлений. В частности, попытались поджечь военкомат в Конаково Тверской области, а также сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак. Все эти действия ими были совершены ввиду несогласия с проводимой на Украине специальной военной операцией.