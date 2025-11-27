Экс-замначальника УМВД по Новосибирску осудили на 4 года за мошенничество

Александр Захаров гарантировал представителям игорного бизнеса свое покровительство и бездействие

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю начальника городского УМВД Александру Захарову, признанному виновным в мошенничестве в связи с делом о "сибирском Лас-Вегасе". Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Захаров гарантировал представителям игорного бизнеса свое покровительство и бездействие. Кроме того, он обещал заранее предупреждать о проверках заведений. Согласно материалам дела, Захаров получил от коммерсантов порядка 2 млн рублей. Сначала фигуранта заподозрили во взяточничестве, однако в итоге ему инкриминировали ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК (крупное и особо крупное мошенничество).

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 320 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах МВД РФ, связанные с исполнением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, на срок 2 года 6 месяцев, с лишением специального звания "подполковник внутренней службы", - сообщили в суде.