На Камчатке шлейф пепла с вулкана Безымянный протянулся на 1250 км

Его активность опасна для местных авиаперевозок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км, его шлейф протянулся на 1250 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1250 км на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный на Камчатке началось 24 ноября, через сутки ученые сообщили о его завершении. За это время исполин несколько раз выбросил пепел, в поселке Усть-Камчатск зафиксирован пеплопад.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского.