В Красноярском крае в 2025 году число коррупционных преступлений выросло на 30%

С каждым годом схемы становятся все изощреннее, отметил прокурор региона Роман Тютюник

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Более 500 коррупционных преступлений зарегистрировано в Красноярском крае в 2025 году, и это на треть больше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС на Сибирском антикоррупционном форуме сообщил прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"В 2025 году при общей тенденции к сокращению преступности как в России, так и в нашем регионе, уровень коррупционных преступлений возрос. В крае зарегистрировано более 500 преступлений, что на 30% больше 2024 года, количество лиц их совершивших вообще увеличилось на 60%. Результатом совместной с коллегами из ФСБ, МВД и Следственного комитета работы стало возбуждение резонансных уголовных дел и привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников муниципального, краевого, федерального уровней власти", - сообщил Тютюник.

По словам прокурора края, с каждым годом коррупционные схемы становятся все изощреннее. "Это стимулирует систему правоохраны совершенствовать методы выявления коррупционных нарушений, быть на голову выше преступников. Механизмом начала может даже послужить людская молва, сарафанное радио, Telegram-каналы, СМИ и, конечно, наша кропотливая работа по объектам повышенного внимания", - добавил Тютюник.

IX Сибирский антикоррупционный форум проходит в Красноярске 27-28 ноября на базе Сибирского федерального университета. Главная тема форума- ключевые стратегии обеспечения антикоррупционной безопасности. Организаторы форума - прокуратура Красноярского края, правительство региона.