В Севастополе сточные воды из частного сектора усилили оползни над пляжами

На некоторых участках обрывы подходят вплотную к частным домам

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Отсутствие централизованной системы водоотведения в садовых товариществах, расположенных в оползнеопасных зонах Севастополя, усилило процессы разрушения склонов, в том числе нависающих над пляжами, следует из данных, предоставленных ТАСС департаментом природных ресурсов и экологии региона.

Береговая полоса на территории Севастополя и пригородов, по большей части, представляет собой каменистые или земляные обрывы. Под большей частью отвесов есть пляжи, зачастую неофициальные. Неоднократно обвалы приводили к повреждению имущества и травмированию людей, в том числе отдыхающих на пляжах. На некоторых участках обрывы подходят вплотную к частным домам, уже были случаи обрушения построек, в том числе и в северной курортной части региона от мыса Коса Северная до мыса Лукулл.

"[В 2025 году] активизация оползневых и обвально-осыпных процессов наблюдалась на побережье Черного моря на территории от мыса Коса Северная до мыса Лукулл на участках развития рыхлообломочных отложений и в местах техногенного воздействия на них. Следует отметить активизацию оползневых процессов в районах нахождения садовых участков и коттеджных построек на берегу Черного моря с нецентрализованным водоотведением и сбросом сточных вод в выгребные ямы", - говорится в ответе Севприроднадзора на запрос ТАСС.

Поясняется, что на интенсивность разрушения пород, составляющих склоны побережья, влияет сумма факторов - в том числе интенсивные осадки, периодически фиксирующиеся в Севастополе. Но существенную роль в подтачивании склонов играет и человеческий фактор. Это характерно, например, для частного сектора на северной части побережья.

"[На оползневую опасность влияют] пригрузки отвалами и замачивание склонов. Участки, расположенные в зонах жилой и промышленной застройки могут активизироваться: при утечках из водонесущих коммуникаций, нарушениях противооползневого режима (подсечки, пригрузки, переориентация поверхностного и подземного стока и тому подобное)", - уточнили в департаменте.

Отмечается, что в целом в Севастополе в 2025 году активность оползневых и обвально-осыпных процессов на низком уровне, катастрофических проявлений не фиксировалось. Сотрудники госучреждения "Экоцентр" регулярно проводят обследования обвалоопасных участков, также специалисты реагируют на сообщения о потенциально опасных ситуациях от граждан и организаций.