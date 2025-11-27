В Самарской и Ульяновской областях отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:50
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов снят в Самарской и Ульяновской областях. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Соответствующий режим был введен на территории региона в 02:47 (01:47 мск).
В Чувашии опасность атаки беспилотников была объявлена в 05:46 мск. "В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА", - отмечается в сообщении.