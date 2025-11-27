AP: на Суматре 23 человека погибли из-за наводнений и оползней

Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.

По данным ведомства, стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.