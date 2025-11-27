В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали быть бдительными

ОРЕНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Оренбургской области второй раз за сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области", - говорится в сообщении.

Ранее режим вводился в 03:20 мск и действовал около четырех часов.