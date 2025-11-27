В Оренбуржье в ДТП пострадал подросток

Автомобиль столкнулся со школьным автобусом

ОРЕНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобиль под управлением 17-летнего водителя без прав столкнулся со школьным автобусом в городе Соль-Илецке Оренбургской области, пострадала 17-летняя пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Прибывшие к месту сотрудники Госавтоинспекции установили, что 59-летний водитель школьного автобуса при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу движущейся во встречном направлении прямо Lada Priora. В результате произошло столкновение. За рулем легкового автомобиля находился 17-летний житель Оренбурга, не имеющий водительских прав. В момент ДТП в Lada Priora в качестве пассажира находилась 17-летняя школьница из Соль-Илецка, с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лица она была госпитализирована", - сказано в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя уже составили протокол об административном нарушении за несоблюдение родительских обязанностей.