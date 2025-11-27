В Новосибирске водителя троллейбуса осудили за наезд на беременную и ребенка

От полученных травм женщина умерла, а здоровью мальчика был причинен тяжкий вред

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю троллейбуса за наезд на пешеходов, в результате которого беременная женщина погибла, а 4-летний ребенок получил тяжелые травмы. Управлявшей транспортом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что 28 октября 2024 года водитель троллейбуса, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизила скорость и не остановилась, в результате чего сбила двух человек - беременную женщину и 4-летнего ребенка. От полученных травм женщина умерла, а здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

"Потерпевшие, родственники погибшей женщины, в судебном заседании настаивали на строгом наказании в отношении подсудимой. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.

Свою вину женщина не признала. Она настаивала на том, что не могла предотвратить ДТП из-за проблемы с отражением салона троллейбуса на лобовом стекле и отсутствия городского освещения в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Также она говорила о несоблюдении потерпевшей ряда правил дорожного движения при пересечении проезжей части: женщина якобы не убедилась в безопасности перехода, на одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.