В медиацентре в Сириусе объявили эвакуацию на фоне беспилотной опасности

Участников Конгресса молодых ученых вывозят с территории автобусами

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Участники Конгресса молодых ученых эвакуируются из медиацентра, где в эти дни проходит деловая программа, на фоне беспилотной опасности, объявленной в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС.

В Сириусе работает сирена, участников вывозят с территории автобусами.

Как уточнил корреспондент ТАСС, находившихся на площадке, участников конгресса эвакуировали в укрытия.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена с утра в Сочи и на федеральной территории Сириус, аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты.