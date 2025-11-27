ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В медиацентре в Сириусе объявили эвакуацию на фоне беспилотной опасности

Участников Конгресса молодых ученых вывозят с территории автобусами
06:00
обновлено 06:24
СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Участники Конгресса молодых ученых эвакуируются из медиацентра, где в эти дни проходит деловая программа, на фоне беспилотной опасности, объявленной в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС.

В Сириусе работает сирена, участников вывозят с территории автобусами.

Как уточнил корреспондент ТАСС, находившихся на площадке, участников конгресса эвакуировали в укрытия.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена с утра в Сочи и на федеральной территории Сириус, аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты. 

