В Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 34 тыс.

В стране организовали более 180 эвакуационных центров

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Число жителей Малайзии, эвакуированных из-за сильных наводнений в стране, превысило 34 тыс. Об этом сообщило информагентство Bernama.

По его данным, общее число временных переселенцев составляет 34 339, в стране организовано более 180 эвакуационных центров. Наиболее серьезно из-за стихии пострадали штаты Келантан (10 950 эвакуированных жителей), Перлис (7 501), Перак (5 620), Кедах (4 306) Тренгану (3 483) и Селангор (2 460).

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.