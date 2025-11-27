Посольство РФ не получало данных о пострадавших на Шри-Ланке россиянах

Из-за оползней, наводнений и обвалов, вызванных ливнями с стране, погибли более 30 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Данные о российских гражданах, пострадавших во время наводнений и оползней на Шри-Ланке, в посольство РФ не поступали. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве в Коломбо.

"Информация о пострадавших из числа российских граждан в посольство не поступала", - отметили в дипмиссии. Как указали в посольстве, "погодные условия остаются сложными, однако ситуация не критичная".

Центр по управлению последствиями стихийных бедствий Шри-Ланки ранее сообщил, что из-за оползней, наводнений и обвалов, вызванных ливнями с стране, погибли более 30 человек. По меньшей мере 10 человек получили ранения, 14 числятся пропавшими без вести.

В последние дни самая сложная ситуация сложилась в округе Бадулла на востоке острова, в большинстве регионов которого продолжаются спасательные операции.