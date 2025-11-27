Суд приговорил экс-премьера Бангладеш к 21 году тюрьмы за коррупцию

Судья вынес приговор в отсутствие осужденной

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к 21 году тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает государственное информационное агентство BSS.

Судья вынес приговор в отсутствие осужденной. Так как она не находится в стране и не арестована, ее дело рассматривалось заочно.

Три иска были поданы в связи с предполагаемыми нарушениями при распределении участков в рамках проекта "Новый город Раджук" в Пурбачоле. Шейх Хасина была приговорена к семи годам тюремного заключения по каждому делу, что в общей сложности составляет 21 год лишения свободы. "Участок был выделен Шейх Хасине без какого-либо ходатайства и с нарушением законных полномочий", - отметил суд в своем решении.

На прошлой неделе состоялось оглашение приговора Международного трибунала Бангладеш по уголовным преступлениям, согласно которому бывшая премьер-министр заочно приговорена к смертной казни за преступления против человечности и геноцид.

Шейх Хасина с августа 2024 года находится в Индии, куда улетела после массовых беспорядков в Бангладеш. В 2024 году власти Бангладеш аннулировали ее дипломатический паспорт. Дакка настаивает, что ее экстрадиция должна быть осуществлена на основе подписанного в 2013 году договора с Индией о взаимной выдаче уголовных преступников.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. Шейх Хасина в интервью СМИ заявляла, что не отдавала приказа убивать участников беспорядков и утверждала, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее бегства из страны.