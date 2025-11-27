В Пензенской области подростков обвинили в поджогах трех станций связи

Ущерб, причиненный операторам сотовой связи, составил более 545 тыс. рублей

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. В Пензенской области двое несовершеннолетних обвиняются в совершении поджогов трех станций сотовой связи и легализации денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, двое несовершеннолетних решили заработать денежные средства путем совершения поджогов оборудования критической информационной инфраструктуры. В период с 25 октября по 8 ноября 2024 года, выполняя указания, полученные в ходе переписки в интернете, действуя из корыстных побуждений, обвиняемые совершили поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи на территории города Пензы", - отмечается в сообщении.

Операторам сотовой связи в результате поджогов был причинен ущерб на сумму более 545 тыс. рублей. Фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

За совершение преступлений обвиняемые получали вознаграждение в виде цифровых финансовых активов, которые один из подростков затем продавал на платформе мессенджера.

В зависимости от роли в совершении преступлений несовершеннолетних обвиняют по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время уголовное дело в отношении подростков направлено в суд для рассмотрения по существу.