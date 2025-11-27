ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 100 БПЛА

08:08
БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 100 беспилотников и выпустили более 35 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Доброивановка, Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Косилово, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и произведены атаки 20 беспилотников, из которых 4 подавлены. В селе Доброивановка от ударов дронов по автомобилям ранены четыре мирных жителя. Одна из пострадавших госпитализирована, остальные продолжают лечение амбулаторно. <...> На участке автодороги Головчино - Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно пострадал сотрудник МЧС", - написали в оперштабе, добавив, что пострадавший продолжает лечение в стационаре, также повреждены восемь частных домов и коммерческий объект.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили два беспилотника, над Белгородом ПВО сбила воздушные цели, повреждено административное здание. Борисовский округ атакован с помощью одного БПЛА, Валуйский округ - 19 беспилотников, поврежден частный дом, Вейделевский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский и Старооскольский округи - еще 48 БПЛА и 10 боеприпасов, последствий нет. Чернянский округ атакован с помощью 10 БПЛА, повреждены 2 социальных объекта и объект инфраструктуры.

Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 10 беспилотников, в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. По информации оперштаба, ему оказана помощь, лечение продолжает амбулаторно. Также повреждения получили частный дом, линия электропередачи, еще один частный дом загорелся. 

