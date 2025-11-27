В ЛНР из-за атак дронов ВСУ без электроснабжения остались 46 тыс. абонентов

Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Массированная атака БПЛА привела к тому, что 46 тыс. человек остались без электричества в четырех муниципалитетах ЛНР.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Ночью враг совершил массированную атаку БПЛА на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов республики. <...> К счастью, пострадавших нет. Без электричества остались 46 тысяч абонентов. Оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы подключить социально значимые объекты инфраструктуры и наладить подачу электроэнергии для жителей региона", - сообщил он.

Пасечник уточнил, что удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня.

Специалисты работают в усиленном режиме. Созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР в целях координации дальнейших действий.