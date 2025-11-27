В Липецкой области запретили определенные действия гендиректору ОЭЗ

Мужчину подозревают в хищении

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор ОЭЗ ППТ "Липецк" Александр Базаев © Telegram-канал ОЭЗ ППТ "Липецк"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Грязинский городской суд Липецкой области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий ранее задержанным гендиректору особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Липецк" и гендиректору дочерней компании особой экономической зоны ООО "Индустриальные технологии". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении трех руководителей ОЭЗ ППТ "Липецк" и упомянутой дочерней компании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

"Грязинским городским судом Липецкой области избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий двум подозреваемым - гендиректору АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" и гендиректору ООО "Индустриальные технологии". Судом им запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и интернет. Исключение составляют контакты с органами следствия и экстренными службами. Оба фигуранта уголовного дела освобождены из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

В отношении еще двоих фигурантов материалы пока не поступали в суд, добавила в комментарии ТАСС пресс-секретарь объединенной судебной системы Липецкой области Юлия Муратова.

В пресс-службе отметили, что в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения указано - фигуранты уголовного дела подозреваются в том, что в 2024 году совершили хищение принадлежащих ОЭЗ денежных средств в размере более 1 млн рублей путем заключения фиктивного контракта между особой экономической зоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, работы на которой уже были произведены ранее.