В Омске осудили мужчину за поджог дома и гибель двух человек

Осужденного приговорили к 17 годам колонии строгого режима

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который в июне прошлого года из личной неприязни заблокировал выход и поджег частный дом, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. В результате из-за пожара погибли два человека.

"Вину в совершении преступления мужчина не признал, отрицая свою причастность. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, обязав выплатить родственникам погибших 2,5 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда", - сказала Булихова.

Он признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. Суд установил, что 17 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения заблокировал вход в дом в деревне Гауф и поджег его. При этом он знал, что в доме находятся 39-летняя женщина и 57-летний мужчина, с которыми у него был конфликт.

Женщина умерла во время пожара из-за острого отравления угарным газом. Ее сожитель смог выбраться из огня, но получил ожоги более 50% тела. Спустя несколько дней он умер в больнице.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что убийца сначала распивал спиртные напитки с будущими жертвами, а потом из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои вышел на улицу и, закрыв входную дверь, поджег занавеску в доме.