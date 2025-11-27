В Пензе столкнулись автобус и грузовик

Есть пострадавшие, им оказали необходимую медпомощь

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на улице Тепличной в Пензе. В результате ДТП пострадали водитель грузовика и пассажиры автобуса, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Утром 27 ноября около 10:00 мск на улице Тепличной в Пензе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса и водитель грузовика. Им оказана необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работает прокурор Первомайского района Пензы Евгений Зубков.