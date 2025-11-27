В Пензе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Из них четверых госпитализировали

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. В Пензе шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло днем в четверг на улице 40 лет Октября. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту №134, автомобили Scania и ВИС.

"В результате происшествия водитель автомобиля Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса (женщины 1993, 1955, 1961 г. р.) получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира автобуса, женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены", - отмечается в сообщении.