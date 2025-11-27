Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у семьи погибшего

Игнат Кузин в последнем слове заявил, что не хотел взрывать бомбу

Игнат Кузин © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Игнат Кузин, обвиняемый в совершении теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, выступая в суде с последним словом, попросил прощения у родственников погибшего и подчеркнул, что "не хотел взрывать бомбу". Он искренне сожалеет о содеянном, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"Я сожалею и искренне раскаиваюсь в своих действиях. Прошу прощения у родственников погибшего и у людей, чью жизнь подверг опасности. Я готов искупить вину как перед семьей погибшего, так и других людей. <...> Не хотел я, чтобы это так получилось, так как у меня не было ни желания, ни мотивов взрывать бомбу, [у меня] был другой план, но он никак не относился к такому действию, к какому привело. Все должно было быть по-другому", - сказал подсудимый.

Кузин добавил, что в момент задержания дал чистосердечное признание "без давления и имеющихся улик". "При моем содействии был найден изготовитель устройства и раскрыто еще [одно] преступление", - сказал он.

Ранее военный суд закрыл судебный процесс из-за угрозы безопасности его участников, а сотрудник Генпрокуратуры РФ был взят под государственную защиту в целях обеспечения его безопасности и сохранения жизни. Подсудимый признал вину полностью по всем вменяемым статьям. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Кузина пожизненное лишение свободы.

Решение о проведении заседания в открытом режиме было принято судьей 27 ноября. На скамье подсудимых Кузин сидел, не поднимая головы, лицо его было прикрыто медицинской маской, которую он не снял даже во время последнего слова.

Приговор Кузину будет оглашен 27 ноября в 16:30 мск.