Более 71 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Более 71 тыс. жителей Каховского округа Херсонской области остались без энергоснабжения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Все последние сутки противник усиленно обстреливал энергетическую инфраструктуру Херсонской области. <...> Каховский округ: без света остаются свыше 71 тыс. человек в 126 населенных пунктах. Водоснабжение обеспечено резервными источниками. Идет ремонт", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что ранее в результате ударов со стороны ВСУ в Каланчакском округе без электроснабжения оставались 32 тыс. человек, а в Нижнесерогозском округе - более 4 тыс. жителей. Сейчас подача электричества в обоих округах восстановлена.