SCMP: в горящем жилом комплексе в Гонконге остаются 62 человека

По данным управления больниц Гонконга, в медучреждения поступили 76 человек, 15 из которых находятся в критическом состоянии, еще 28 - в тяжелом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Не менее 60 человек остаются заблокированными в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, где в среду начался масштабный пожар, его тушение продолжается. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Читайте также

Возгорание в ЖК и 55 погибших. Самый смертоносный пожар за историю Гонконга

По данным издания, пожарные получили от 62 человек в здании вызовы о помощи, но пока не могут до них добраться.

По данным управления больниц Гонконга, в медучреждения поступили 76 человек, 15 из которых находятся в критическом состоянии, еще 28 - в тяжелом. Состояние 18 пациентов стабильное, 11 выписаны после оказания первой помощи, четверо умерли в больницах. Нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте. К настоящему времени пожарные продолжают тушение в трех зданиях из семи, где пожар локализован, в четырех - полностью потушен.

В результате пожара погибли не менее 55 человек.