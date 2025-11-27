В Тамале Пензенской области после падения БПЛА ввели режим ЧС

Глава региона Олег Мельниченко поручил оперативно заменить порядка 30 выбитых ударной волной окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС местного уровня введен в рабочем поселке Тамала Пензенской области, где после падения беспилотника взрывной волной были выбиты около 30 окон в многоквартирном и частных жилых домах. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Около 01:00 мск 27 ноября осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания в Тамале, взрывной волной были выбиты стекла в жилом многоквартирном доме напротив. В результате ЧП никто не пострадал.

"Распорядился ввести в Тамале режим ЧС местного уровня после падения беспилотника и принять комплекс мер по ликвидации последствий. Поручил оперативно заменить порядка 30 выбитых ударной волной окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Температура на улице ниже нуля - медлить нельзя. К настоящему моменту уже произведены замеры оконных проемов, строительные организации приступили к изготовлению конструкций", - написал Мельниченко.

Губернатор поручил Минстрою и Министерству ЖКХ региона сформировать строительные бригады и выполнить установку новых оконных блоков, а представителям Минздрава - провести подворовые обходы и обратить особое внимание на состояние людей из групп риска

"Минфину поручил выделить средства на возмещение причиненного людям ущерба. <...> Минтруд займется оказанием помощи малоимущим семьям, которые могли попасть под последствия атаки беспилотника. Ситуацию держу на личном контроле", - отметил Мельниченко.