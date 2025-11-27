В Ростове-на-Дону мужчину осудили за подготовку диверсии

Осужденного приговорили к 20 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Ростовской области/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 50-летнего мужчину, планировавшего диверсию на электрической подстанции в Ростове-на-Дону, из-за которой 70 тыс. жителей региона остались бы без света. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

"Оказавшись в Ростове-на-Дону в 2024 году, он приобрел компоненты и изготовил взрывчатое вещество согласно инструкциям кураторов. Он намеревался использовать его для подрыва электрической подстанции, обеспечивающей энергией 70 тыс. жителей Ростовской области и ряд предприятий. Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в 2023 году прошел обучение по диверсионной деятельности на территории Украины. При подготовке к диверсии он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

В его отношении возбудили дело по ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).