Боевика ВСУ осудили пожизненно за убийство семи жителей села под Курском

В суде установили, что Евгений Фабрисенко трижды незаконно пересекал государственную границу РФ в Курской области, где в составе боевого подразделения блокировал и удерживал под вооруженным контролем село Русское Поречное, запугивал местное население

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Разведчик ВСУ приговорен к пожизненному сроку заключения за убийство семи жителей села Русское Поречное Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 27-летнего разведчика Евгения Фабрисенко. Он признан виновным по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть людей). Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Фабрисенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что осенью прошлого года Фабрисенко, вооруженный автоматическим оружием и боеприпасами, трижды незаконно пересекал государственную границу России в Курской области, где в составе боевого подразделения блокировал и удерживал под вооруженным контролем населенный пункт Русское Поречное, запугивал местное население, препятствовал свободному передвижению граждан и их эвакуации.

В конце сентября 2024 года в этом населенном пункте Фабрисенко и трое других боевиков обнаружил в одном из частных домовладений пятерых безоружных мирных жителей и приказал им спуститься в подвальное помещение, после чего кинули в подвал с людьми гранату. В результате трое мужчин и две женщины погибли на месте. В ноябре этого же года те же боевики проникли в другой жилой дом и увидели в нем прятавшихся пожилую женщину и ее сына, которых избили до смерти. В том же месяце Фабрисенко был задержан российскими военнослужащими, до приговора содержался под стражей.