Спасатели Южной Осетии третьи сутки борются с пожаром в Кударском ущелье

Специалисты проводят комплекс мероприятий для защиты от огня двух высокогорных населенных пунктов

ЦХИНВАЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели МЧС Южной Осетии третьи сутки борются с крупным ландшафтным пожаром в Кударском ущелье в Дзауском районе республики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, специалисты проводят комплекс мероприятий для защиты от огня двух высокогорных населенных пунктов.

"В настоящее время пожарные работают в селах Кардоджын и Машхара Дзауского района, где пожар разгорелся 25 ноября. В целях предотвращения рисков распространения огня на жилые дома вокруг сел спасателями проводится комплекс мероприятий, в том числе скос сухой растительности", - сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что еще с одним ландшафтным пожаром спасатели борются в Ленгорском районе республики в приграничном селе Гарубан.

Ранее министр ЧС республики Ибрагим Гассеев докладывал президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву, что с 21 по 24 ноября на тушение ландшафтных пожаров в Дзауском районе было привлечено 227 человек личного состава и 34 единицы техники. От огня спасены населенные пункты - Коз, Эрцо, Морго, Елканта, Багатыкау (Замтарет), Начрепа, а также вышка сотовой связи "Мегафон".