В Брянске осудили предпринимателя за мошенничество в размере 12 млн рублей

Его приговорили к трем годам колонии

БРЯНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей предпринимателя за мошенничество в размере 12 млн рублей в отношении четырех контрагентов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.

"С учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказано в сообщении. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в 2016 году фигурант дела, управляя финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Русалка", не оплатил в полном объеме алкогольную продукцию, поставленную после заключения договоров. Сумма ущерба, причиненного четырем юридическим лицам, превысила 12,1 млн рублей. "Арест на денежные средства осужденного в размере 800 тыс. рублей сохранен до исполнения приговора в части имущественных взысканий", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, предприниматель вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.