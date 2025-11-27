В КБР лейтенанта осудили за взятку в 1,5 млн рублей

Кристину Горбунову приговорили к трем годам в исправительной колонии

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Лейтенанта Кристину Горбунову осудили в Кабардино-Балкарии (КБР) на три года за получение взятки в особо крупном размере от подчиненного. Об этом сообщили в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Установлено, что Кристина Горбунова в декабре 2023 года, то есть в период мобилизации и военного положения, получила лично от подчиненного ей военнослужащего взятку в особо крупном размере в сумме 1,5 млн рублей за общее покровительство по службе. Оно было связанно с освобождением военнослужащего от участия в боевых действиях на линии боевого соприкосновения с противником и оставление его в период прохождения военной службы в пункте постоянной дислокации воинской части, что входило в ее служебные полномочия", - рассказали в суде.

Отмечается, что речь идет о лейтенанте Минобороны России. При назначении наказания суд учел, что за образцовое выполнение штурмовых заданий женщине были досрочно присвоены воинские звания, также у нее имеются госнаграды - орден Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, которые она получила в ходе проведения специальной военной операции.

Горбунову осудили на три года в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.