В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55

БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло с 33 до 55. Об этом сообщила газета Thairath.

По ее данным, погибшие являлись жителями провинции Сонгкхла.

В ликвидации последствий стихийного бедствия и оказании гуманитарной помощи населению задействованы ВМС Таиланда. Всего последствиями наводнения затронуты около 2 млн человек.

Власти провинции Сонгкхла объявили в понедельник об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают примерно 160 тыс. человек.