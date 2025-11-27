В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55
Редакция сайта ТАСС
11:15
БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло с 33 до 55. Об этом сообщила газета Thairath.
По ее данным, погибшие являлись жителями провинции Сонгкхла.
В ликвидации последствий стихийного бедствия и оказании гуманитарной помощи населению задействованы ВМС Таиланда. Всего последствиями наводнения затронуты около 2 млн человек.
Власти провинции Сонгкхла объявили в понедельник об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают примерно 160 тыс. человек.