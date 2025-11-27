В Калининграде завели дело за предоставление банковских карт мошенникам

Фигуранткой стала 18-летняя жительница

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об оформлении банковских карт и предоставлении их мошенникам впервые возбудили в Калининграде. Фигуранткой стала 18-летняя жительница областного центра, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"В Калининградской области следователем впервые возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) за предоставление банковских карт и личных кабинетов для совершения денежных переводов в рамках мошеннических схем. Фигуранткой стала 18-летняя жительница Калининграда", - говорится в сообщении.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что подозреваемая нашла в социальной сети объявление, где предлагалось получить денежные средства за предоставление автору объявления своих банковских карт. Денежные средства, которые будут поступать на эти карты, необходимо переводить по указанным реквизитам.

"Подозреваемая оформила карты в разных банках Калининграда и предоставила данные мошенникам. За это она получила вознаграждение в размере 14 тыс. рублей", - рассказали в полиции.

Причастность девушки к совершению преступления была установлена в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Карта подозреваемой была использована при совершении мошеннических действий в отношении жителя янтарного края, который перевел на карту 1,245 млн рублей под предлогом продажи и перевозки автомобиля. Получив деньги, девушка перенаправила их на другой счет.

"В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи, инкриминируемой фигурантке, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Устанавливаются аналогичные эпизоды и иные участники преступной деятельности", - отметили в пресс-службе УМВД.