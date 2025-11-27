В Херсонской области из-за обстрела ВСУ ранен мирный житель

Мужчину доставили в больницу

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Мирный житель ранен в селе Великие Копани в Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"Сегодня в 11:00 мск в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа в результате обстрела пострадал мужчина 1978 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - сказал Василенко.

Он уточнил, что у пострадавшего зафиксированы ранения правой щеки, правой кисти и живота.