В Херсонской области из-за обстрела ВСУ ранен мирный житель
Редакция сайта ТАСС
11:08
ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Мирный житель ранен в селе Великие Копани в Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Сегодня в 11:00 мск в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа в результате обстрела пострадал мужчина 1978 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - сказал Василенко.
Он уточнил, что у пострадавшего зафиксированы ранения правой щеки, правой кисти и живота.