Верховный суд РФ признал ФБК террористической организацией
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией", - огласил суд. Решение подлежит немедленному исполнению.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Мосгорсуд летом 2021 года признал "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.
В том иске прокуратуры было сказано, что все перечисленные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Согласно документу, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции.