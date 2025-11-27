Верховный суд РФ признал ФБК террористической организацией

Принятое решение подлежит немедленному исполнению

Здание Верховного суда РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией", - огласил суд. Решение подлежит немедленному исполнению.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Мосгорсуд летом 2021 года признал "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

В том иске прокуратуры было сказано, что все перечисленные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Согласно документу, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции.