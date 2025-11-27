Экс-глава Краснодарского краевого суда не прибыл на заседание ВККС

По словам адвоката, Александр Чернов проходит лечение от онкологического заболевания и не может явиться в Высшую квалификационную коллегию судей

Председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, который, по данным Генпрокуратуры, был связан с экс-судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым, не прибыл в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) для рассмотрения вопроса о прекращении своей отставки, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Чернов в здание ВККС не явился, на телефонные звонки не отвечает, на телеграммы не отвечает", - сказано в материалах, озвученных в ВККС.

На заседание пришел адвокат Чернова. По его словам, экс-председатель Краснодарского краевого суда проходит лечение от онкологического заболевания и не может явиться в ВККС. При этом защитник не возражал против рассмотрения вопроса о прекращении отставки Чернова в его отсутствие. Он также отметил, что его клиент выступает против этого решения.

Основанием для прекращения отставки судьи стали положения закона о статусе судей, которые предусматривают прекращение отставки в связи с выявлением нарушений, допущенных им при исполнении полномочий, занятия деятельностью, несовместимой с высоким статусом, либо существенного нарушения кодекса судейской этики, порочащего честь и достоинство судьи. С прекращением отставки судья лишается гарантии личной неприкосновенности и пожизненного денежного содержания и льгот, на которые может рассчитывать в силу статуса.

Ранее в ходе рассмотрения вопроса об изъятии имущества у Момотова в Останкинском суде Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2010 году он стал судьей Верховного суда, до этого не имя опыта какой-либо вообще работы в правоохранительной деятельности и в органах судебной власти. Он добавил, что этому назначению способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, имущество которого обратили в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. По словам прокурора, установлено, что Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда. Момотов же в свою очередь в ходе судебного разбирательства заявил, что с Черновым у него были только рабочие отношения, не выходившие за рамки, а виделись они пять лет назад.

Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 года. В 2019 году по достижении предельного для судьи 70-летнего возраста он ушел в отставку.