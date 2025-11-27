Кобяков назвал детское учреждение целью попытки атаки ВСУ на Сириус

Это подтверждает террористические цели Украины, заявил советник президента РФ

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Целью ВСУ при попытке атаки на федеральную территорию Сириус был образовательный центр, что свидетельствует о террористических целях Украины. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе.

″Украинская хунта ничего святого не имеет: на детское учреждение сегодня покушались. Были вынуждены эвакуировать из Сириуса детей, людей. Наши специальные службы с этим всем оперативно справились. Это террористическое образование, захватившее власть на Украине, создает проблемы не только украинскому народу, но и всем в мире″, - заявил Кобяков.

Он добавил, что специальные службы оперативно устранили возникшую угрозу. "Террористическое образование, захватившее власть на Украине, создает проблемы не только украинскому народу, но и всем в мире", - добавил Кобяков.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".