Обвиняемый в убийстве генерала Москалика Игнат Кузин получил пожизненный срок

Защита обжалует максимально назначенный срок фигуранту уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

Игнат Кузин © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Игната Кузина, признав его виновным в совершении теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также

Что известно о гибели генерала Генштаба ВС РФ Москалика

"Назначить Кузину Игнату Витальевичу пожизненное лишение свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей", - огласил судья. Как ожидается, защита обжалует максимально назначенный срок фигуранту уголовного дела.

Военный суд взыскал с осужденного 20 млн рублей в пользу семьи погибшего.

"Гражданский иск удовлетворить полностью, взыскать с Кузина 20 млн рублей", - огласил судья.

Кроме того, иски других потерпевших в результате теракта суд удовлетворил на общую сумму около 250 тыс. рублей.

Ранее военный суд закрыл судебный процесс по Кузину из-за угрозы безопасности участников процесса, а сотрудник Генпрокуратуры РФ был взят под государственную защиту в целях обеспечения его безопасности и сохранения жизни. Сам подсудимый признал вину полностью по всем вменяемым ему статьям. Прокурор в ходе прений сторон запросил для Игната Кузина пожизненное лишение свободы.

Кузин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа) УК РФ.