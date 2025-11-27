На Кубани машина въехала в пять припаркованных авто

Погиб один человек, еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Водитель иномарки в Приморско-Ахтарске Краснодарского края врезался в пять припаркованных автомобилей, в результате он погиб, еще один человек пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в 9:30 59-летний водитель SsangYong, двигаясь по улице Космонавтов, не выбрал безопасную скорость движения и въехал в 5 припаркованных автомобилей", - рассказал командир ОВ ДПС Госавтоинспекции Приморско-Ахтарского района старший лейтенант полиции Александр Мороз.

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте, также пострадала женщина - его пассажирка, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.