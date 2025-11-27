Жительница Ярославской области получит 3 млн рублей после тяжелых родов

Женщине оказали некачественную медпомощь

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Жительница Ярославской области получит компенсацию морального ущерба в размере 3 млн рублей после оказания ей некачественной медицинской помощи при родах в одной из клинических больниц Ярославля, ее ребенок получил травму и серьезно заболел. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой факт некачественного оказания медицинской помощи подтвержден. С учетом позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, Ярославский областной суд согласился с решением Фрунзенского районного суда города Ярославля, взыскавшим в пользу матери и ребенка компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в сентябре 2022 года беременная женщина поступила в больницу, в результате неверно выбранной тактики ведения родов ее ребенку нанесли травму. Результатом травмы стало тяжелое заболевание центральной нервной системы.