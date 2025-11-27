В Краснодаре завели дело после избиения школьницы одноклассниками

Информация об этом инциденте распространилась в местных социальных сетях

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и халатности после инцидента с избиением школьницы одноклассниками, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"СК России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении учащейся одной из школ Краснодара. Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в официальном заявлении краевого следственного управления СК РФ.

Информация об инциденте распространилась в местных социальных сетях, авторы сообщают, что пострадавшей 12 лет, к ней применяют физическую силу одноклассники, руководство школы якобы бездействует. Девочке причинены телесные повреждения.