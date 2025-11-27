В Башкирии задержали директора коммунального предприятия по делу о хищении

Сумма ущерба составила более 3,5 млн рублей

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководителя Ишимбайского муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал" задержали в Башкирии по делу о хищении более 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор Ишимбайского муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2024 года "Межрайкоммунводоканал" заключил с подрядной организацией договор на проведение капитального ремонта участка канализационного коллектора в городе Ишимбай. Фактически работы по договору были выполнены силами и техникой заказчика, однако контрагенты подписали акты приемки выполненных работ и произвели оплату на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.