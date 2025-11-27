Обвиняемых в хищениях на высадке деревьев в Ленобласти арестовали

По данным областного управления СК России, ущерб от совершенного преступления может достигать 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу руководителя лесничества Минобороны России и гендиректора фирмы-субподрядчика, которые обвиняются в хищении более 40 млн рублей на лесовосстановительных работах в Ленинградской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Евдокимова и Александра Кузякина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок меры Евдокимова - по 24-е, Кузякина - по 25 января", - говорится в сообщении.

О задержании фигурантов сообщалось накануне, оба не признали вину и возражали против ареста. По данным областного управления СК России, ущерб от совершенного ими преступления может достигать 1 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, в 2019-2020 годах ПАО "ФСК ЕЭС" заключило договор с ООО "СЭМ" на строительство, реконструкцию и эксплуатацию высоковольтной линии протяженностью 280 км. Комитет по природным ресурсам Ленобласти предоставил в аренду энергетической компании участки лесного фонда, через которые должна была пройти ЛЭП. С августа 2022 года по октябрь 2025 года на этих землях была произведена рубка деревьев, в связи с чем у ФСК ЕЭС возникла обязанность по лесовосстановлению. Из-за отсутствия в лесном фонде Ленобласти площадей, подлежащих восстановлению или разведению леса, комитет согласовал компании перенос обязательств на земли Морозовского военного лесничества.

Затем контрагент ФСК ЕЭС - ООО "Профэнерго" - заключил договор субподряда с ООО "АрДи", которое должно было выполнить работы по искусственному лесовосстановлению. Их стоимость по договору составила более 288 млн рублей. Компания "АрДи", в свою очередь, привлекла к работам другого субподрядчика - ООО "Стройлесэксперт", гендиректором которого является Кузякин.

Как полагает следствие, у неустановленных сотрудников ООО "АрДи" возник преступный умысел на хищение денег, выделенных ПАО "ФСК ЕЭС" на реализацию обязательств по договору субподряда. К преступной схеме привлекли Кузякина и начальника Морозовского лесничества Евдокимова. В итоге с августа 2022 по октябрь 2025 года лесовосстановление на участках не выполнялось - не проводились подготовка почвы, посадка саженцев, агротехнический уход. При этом соучастники подписали акты технической приемки лесных культур и акт приемки работ, введя в заблуждение сотрудников ФСК ЕЭС. Размер невыполненных работ составил 40,8 млн рублей. По версии следователей, деньги были похищены соучастниками.