ТАСС: машиниста тепловоза из Дзержинска осудили на 18 лет по делу о госизмене

Также мужчине назначили штраф в размере 300 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии машиниста тепловоза из Дзержинска Дмитрия Савина (внесен в РФ в перечень террористов), признав его виновным в госизмене, пропаганде терроризма и хранении оружия. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Военный суд в Москве окончательно назначил Савину Дмитрию Георгиевичу 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, военный суд в качестве дополнительного наказания назначил подсудимому штраф в размере 300 тыс. рублей с ограничением свободы на год и запретом на администрирование интернет-сайтов на срок два года. Также в доход государства конфискованы изъятые в ходе расследования уголовного дела мобильный телефон и видеокамера. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить почти то же наказание подсудимому: 20 лет колонии, штраф в размере 320 тыс. рублей с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Машинист тепловоза из Нижегородской области Савин был задержан силовиками 15 марта 2024 года в Дзержинске за расклейку антивоенных листовок. В памяти его мобильного телефона силовики обнаружили фотографии размещенных им на автобусных остановках, фонарных столбах и в электричке листовок с антивоенным призывом и QR-кодом со ссылкой на сайт антироссийского подпольного террористического движения "Атеш", члены которого причастны к совершению ряда диверсионных акций и терактов в РФ. Также следствие установило, что мужчина разведывал объекты силовых структур в Нижегородской области для дальнейшей передачи информации об этом члену иностранного террористического движения, который вел с ним переписку под именем Виктория на украинском языке. На одной из переданных украинцам фотографий было изображено здание российского батальона ВС РФ, также обнаружено видео полицейского участка в Дзержинске. Кроме того, в ходе обыска его загородной дачи был обнаружен боевой 9-мм патрон от пистолета Макарова.

Савину в окончательной редакции вменили государственную измену (ст. 275 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ), а также хранение оружия (ст. 222 УК РФ). Судебный процесс по уголовному делу машиниста тепловоза из Дзержинска стартовал в конце мая в Нижнем Новгороде, но в июне военным судом было принято решение о переводе подсудимого в Москву.

Сам подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и заявил о якобы применявшейся к нему грубой физической силе при задержании и унижениях со стороны правоохранителей, а также сотрудников конвоя, доставивших его на судебное заседание в военный суд во вторник. Однако все эти доводы были опровергнуты соответствующими документами, текст которых был оглашен в суде.