У экс-замглавы Росавтодора Самарьянова потребовали изъять имущество

В период с 2009 по 2023 год доходы ответчиков составили чуть более 60 млн рублей, а стоимость их имущества, при условии его отсутствия до вступления Андрея Самарьянова в должность, составляет более 250 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура России обратилась в суд с заявлением, в котором требует обратить в доход государства имущество бывшего замруководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его родственников, полученное, по данным надзорного ведомства, на неподтвержденные доходы. По иску приняты обеспечительные меры, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга принял к производству иск Генеральной прокуратуры к Андрею Самарьянову, Наталье Самарьяновой, Юрию Андрееву, Ольге Самарьяновой и Тамаре Самарьяновой. <...> Истец просит суд обратить в доход Российской Федерации квартиру и два машино-места в Москве, четыре автомобиля ("Ауди" - 2 штуки, "БМВ", "Мерседес"), 5 квартир, 7 машино-мест и долю в машино-месте, 5 долей в нежилых помещениях в Санкт-Петербурге, участок с домом в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Из иска следует, что при проверке в Росавтодоре прокуратура узнала о приобретении Самарьяновым и его близкими движимого и недвижимого имущества на общую сумму, превышающую их законный доход. Отмечается, что с 2009 по 2023 год доходы ответчиков составили чуть более 60 млн рублей, а стоимость их имущества, при условии его отсутствия до вступления Самарьянова в должность, составляет более 250 млн рублей (рыночная - 430 млн рублей). Публично значимые должности, исполнение служебных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, Самарьянов занимал с 2006 года.